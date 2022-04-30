Биатлонистка объяснила слова о стыде из-за суммы выплат от региона за медали ОИ

Биатлонистка Нигматуллина заявила, что для высших достижений нужно большее финансирование

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина объяснила слова о стыде из-за суммы выплат от региона за медали Олимпийских игр в Пекине. Ее слова доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и [Союз биатлонистов России] СБР, но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды Удмуртской республики», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что для хороших результатов ей приходится в значительной мере вкладываться финансово в подготовку и во многом себя ограничивать.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Нигматуллину. Журналист заявил, что биатлонистка неправа, обратив внимание на разные возможности для помощи спортсменам в регионах.

29 апреля Нигматуллина порассуждала, о выплатах от Удмуртии за олимпийские медали. «Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», — поделилась спортсменка. Она отметила, что за одну медаль она получит менее 900 тысяч рублей.

В Пекине Нигматуллина завоевала две медали. В составе сборной России спортсменка стала серебряным призером в женской эстафете, а также бронзовым — в смешанной эстафете.