Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР

Минобороны России сообщило, что над Владимировкой в ДНР сбиты два БПЛА ВСУ

Над Владимировкой сбиты два БПЛА ВСУ, перехвачены 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

По словам Конашенкова, в течение ночи также сбиты два украинских «Смерча» над населенными пунктами Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.