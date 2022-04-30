Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР

Минобороны России сообщило, что над Владимировкой в ДНР сбиты два БПЛА ВСУ

Фото: РИА Новости

Над Владимировкой сбиты два БПЛА ВСУ, перехвачены 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

По словам Конашенкова, в течение ночи также сбиты два украинских «Смерча» над населенными пунктами Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о перехвате 12 снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР
В Чите завели дело на удерживавшего сына в квартире мужчину
Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов горючего и боеприпасов ВСУ
Карпин прокомментировал слова главы УЕФА о санкциях в отношении россиян
Украинское правительство заморозило цену на газ для населения
Захваченного вооруженным мужчиной ребенка освободили в Чите
Финляндия допустила появление российских баз после ее вступления в НАТО
Москвичи вспомнили ассортимент бистро у «Речного вокзала» во времена СССР
The CW закрыл два сериала по вселенной DC
Москвичи нашли альтернативу закрывшемуся «Макдоналдсу»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.