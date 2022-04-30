Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания

Финский дата-центр «Яндекса» запустил дизельные генераторы после отключения электропитания

Дата-центр «Яндекса» в финском городе Мянтсяля был вынужден запустить резервные дизельные генераторы после отключения электропитания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей самой компании.

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», — сказано в сообщении «Яндекса».

По данным РБК, отключение электропитания произошло еще 25 апреля. Издание напомнило также, что ранее в финской энергетической компании Nivos Energia Oy пообещали лишить дата-центр «Яндекса» электричества, если российский IT-гигант подпадет под санкции.

Ранее в «Яндексе» опровергли появившуюся информацию о том, что компания может разделиться на российскую и международную. В пресс-службе интернет-гиганта подчеркнули, что подобный вариант развития ситуации внутри «Яндекса» не обсуждался.