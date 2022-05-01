Внук Мухаммеда Али боксер Нико Уолш нокаутировал соперника

Американский боксер Нико Уолш одержал победу над соотечественником Алехандру Ибарру. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде противостояния. Победа стала для американца пятой подряд в карьере.

Поединок против Ибарру стал вторым для Уолша в 2022-м. В январе он нокаутировал Джеремию Йегера. Бой завершился во втором раунде.

Уолш одержал пять побед в карьере, четыре из которых — досрочно. Он дебютировал в профессиональном боксе в августе 2021-го.

Мухаммед Али (имя при рождении — Кассиус Клей-младший) — один из самых значимых боксеров в истории спорта. Он удерживал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), выигрывал золото Олимпийских Игр в 1960-м, неоднократно признавался спортсменом века различными изданиями.