Бивол рассказал о влиянии Джеки Чана на его карьеру

Дмитрий Бивол заявил, что фильмы с Джекки Чаном подтолкнули его к занятиям единоборствами

Российский боксер Дмитрий Бивол признался, что китайский актер и каскадер Джекки Чан вдохновил его на занятия единоборствами. Об этом сообщает The Sun.

31-летний боксер заявил, что фильмы про единоборства с Чаном предопределили его карьерный выбор. Будучи ребенком он начал заниматься карате под воздействием кинолент, а затем перешел в бокс, столкнувшись с нехваткой соревнований. «Я смотрел много фильмов с Чаном, когда был маленьким, и всегда хотел научиться так драться», — подчеркнул боксер.

Биволу предстоит защита пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Соперником россиянина станет Сауль Альварес — лучший боксер мира по версии ESPN. Поединок пройдет в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе.

На счету Бивола 19 побед в 19 поединках. 11 боев он завершил досрочно.