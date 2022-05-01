ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

ЦСКА на выезде со счетом 0:2 проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

ЦСКА на выезде проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу грозненского клуба. В составе хозяев первый мяч в начале второго тайма забил Даниил Уткин, в концовке матча преимущество «Ахмата» удвоил Бернард Бериша.

«Ахмат» прервал серию из семи матчей без побед, набрал 35 очков и вышел на восьмое место в чемпионате страны. В активе армейцев 47 очков, команда находятся на четвертой позиции.

ЦСКА в следующем туре 7 мая на своем поле примет «Сочи». «Ахмат» в тот же день на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».