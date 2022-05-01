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Указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны объяснили

Эксперт по кибербезопасности Татаринов видит необходимость в переходе на российское ПО

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Зарубежные производители программного обеспечения действительно могут скачивать интересующую их информацию, поэтому необходимо переходить на российские ПО. Так объяснил указ Владимира Путина о дополнительных мерах по информбезопасности в беседе с «Лентой.ру» эксперт по кибербезопасности Тарас Татаринов.

«Несанкционированный доступ»

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Отмечается, что с 1 января 2025 года ряду организаций будет запрещено использование средств защиты информации из недружественных стран.

«Это абсолютно правильное решение, потому что в последнее время участились случаи, когда в программное обеспечение внедряются разнообразные закладки. Они имеют недокументированные возможности и позволяют осуществлять несанкционированный доступ, а также распространение вредоносного ПО», — считает Татаринов.

Есть значительная вероятность того, что компании из недружественных стран под давлением могут внедрять в свое ПО такие опасные закладки

Тарас ТатариновЭксперт по кибербезопасности

Приложения и программы по обеспечению информационной безопасности обладают привилегиями в системе, а это несет в себе значительные риски, заявил Тарас Татаринов.

«Для защиты нужны повышенные права доступа, которые теоретически могут быть использованы для полного перехвата управления системой. Поэтому решение Владимира Путина является полностью оправданным», — уверен эксперт.

«Глобальная задача»

Специалист по информационной безопасности сообщил, что российские программы на некоторых направлениях уже работают или находятся в активной разработке, однако перейти полностью на отечественные средства защиты информации к 2025 году задача не из простых.

Задача безусловно глобальная, но непосильной я ее назвать не могу

Тарас ТатариновЭксперт по кибербезопасности

«Стоит крайне масштабная задача. Сейчас отечественные производители закрывают не все потребности», — заключил Татаринов.

Ранее в Госдуме приняли закон, который запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителям, которые не захотели предоставить свои персональные данные. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый закон будет защищать права граждан страны.

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Алена Шевченко
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