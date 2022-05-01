Кепка Глеба Жеглова пострадала в ходе боев в Мариуполе

Мэр Мариуполя Иващенко сообщил о повреждении памятника Жеглову в ходе боев в Мариуполе

Власти Мариуполя заявили о повреждении в ходе боев памятника герою советского детективного сериала «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову. Об этом ТАСС сообщил мэр города Константин Иващенко.

«К сожалению, в результате боев, которые шли в Мариуполе, незначительно пострадал памятник герою самого известного советского детективного сериала "Место встречи изменить нельзя" Глебу Жеглову (Высоцкому). Но уцелел, ему только кепку зацепило, мы это обязательно исправим, и он дальше будет стоять», — рассказал Иващенко.

Градоначальник отметил, что «Жеглов там прижился, люди к нему тепло относятся». В городе есть клуб любителей и почитателей Владимира Высоцкого, где постоянно проводились мероприятия, посвященные в его честь, добавил он. Менять месторасположение памятника не планируется.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация 80 человек с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Далее жителей привезли в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики, где им предоставили еду, ночлег, а также оказали необходимую помощь.

Об освобождении мирных жителей с «Азовстали» стало известно 1 мая. В Минобороны отметили, что для эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил эвакуацию с комбината «Азовсталь».