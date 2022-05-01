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Спорт

Ян предложил бойцу UFC провести поединок

Петр Ян предложил Марлону Вера провести поединок в UFC

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян предложил провести поединок бразильцу Марлону Вера. Пост россиянина доступен в Twitter.

29-летний Ян высоко оценил выступление Вера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Россиянин заявил, что он и бразилец могут встретиться в октагоне в будущем.

Вера добился победы судейским решением над Робом Фонтом в главном бою UFC Vegas 53. До поединка бразилец занимал восьмую строчку в рейтинге легчайшей весовой категории в UFC.

Менеджер Яна Саят Абдрахманов называл Вера одним из возможных соперников россиянина. Также представитель россиянина отмечал, что оппонентом бойца может стать Доминик Круз — бывший чемпион UFC.

Ян проиграл Алджамейну Стерлгингу на турнире UFC 273 раздельным решением судей. Россиянин назвал итог ограблением и потребовал нового поединка с американцем.

Николай Костюков
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