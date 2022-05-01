Полицейский со стрельбой задержал натравившего бойцовскую собаку москвича

В Москве полицейский со стрельбой задержал мужчину, который натравил бойцовскую собаку

Полицейский вынужден был стрелять из автомата при задержании пьяного мужчины в кафе на Новом Арбате, который натравил на посетителей и сотрудников правоохранительных органов бойцовскую собаку. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об агрессивно ведущем себя мужчине поступило в полицию утром 30 апреля.

«Полицейские, прибыв на место, обнаружили пьяного мужчину со стаффордширским терьером. Животное без намордника и поводка бросалось на посетителей, а затем кинулось на прибывших правоохранителей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейскому пришлось применить автомат АКСУ-74У. В результате происшествия пострадавших нет. Мужчину задержали и составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству сообщили, что мужчина натравил собаку после того, как ему сделал замечание сотрудник кафе, которому не понравилось агрессивное поведения хозяина пса, а также отсутствие намордника на животном.

Вечером 30 апреля в полицию поступило сообщение, что житель Читы, вооруженный огнестрельным оружием, заперся в квартире с малолетним ребенком и не впускает супругу. Прибывшим полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось задержать его. Позднее на мужчину завели уголовное дело.