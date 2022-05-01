Стало известно имя погибшего при жесткой посадке вертолета в Забайкалье

В Забайкальском крае при жесткой посадке вертолета погиб мужчина 1974 года рождения

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкальском крае погиб мужчина 1974 года рождения. Его имя стало известно РЕН ТВ.

По данным источника, мужчину звали Аркадий Л., он был пожарным. На борту находилось 15 человек, из них три члена экипажа и 12 пожарных, которые работали с природными возгораниями.

В экстренных службах приоритетными версиями крушения вертолета назвали ошибку экипажа и отказ техники. Специалисты отметили, что при посадке вертолет опрокинулся.

О жесткой посадке вертолета стало известно ранее, 1 мая. Посадка произошла на аэродроме города Могоча. По словам источника, вертолет загорелся при ударе о землю, в результате один человек погиб. По предварительной информации, вертолетом владела компания «Мост Авиа».