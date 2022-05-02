В Минобороны сообщили об уехавших на Украину 69 вышедших с «Азовстали»

Минобороны РФ: 69 человек, вышедших с «Азовстали», решили выехать в Запорожье

Из 80 человек, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 1 мая, 69 решили уехать на подконтрольную Украине территорию, заявили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что решение принято ими добровольно. Они выехали в сторону города Запорожье в составе гуманитарной автоколонны вместе с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста. Минобороны подчеркивает, что колонну сопровождают российские военные.

Также ведомство указало, что после выхода с завода им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.

Остальные 11 человек, покинувших «Азовсталь» 1 мая, решили остаться в Донецкой народной республике.

1 мая Министерство обороны России сообщило об эвакуации 80 гражданских лиц, которые удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ), с территории завода «Азовсталь». Как отметили в ведомстве, среди них были в том числе женщины и дети.

В свою очередь, в Нацгвардии Украины заявили, что на заводе остаются сотни мирных жителей, в том числе около 20 детей.