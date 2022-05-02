США, Норвегия и Австрия пополнили бюджет Украины почти на полмиллиарда евро

В бюджет Украины поступил грант от США, Норвегии и Австрии на 495 миллионов евро

В украинский бюджет поступил грант почти на полмиллиарда евро, предоставленный донорами Всемирного банка — властями США, Норвегии и Австрии. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, цитату приводит РИА Новости.

495 миллионов евро поступили в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. По словам Марченко, в ближайшее время Киев также ожидает получения суммы от США в размере 500 миллионов долларов.

22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что всего Всемирный банк выделит Киеву грант в размере 88,5 миллиона евро. Уже тогда Марченко подписал соответствующие документы, необходимые для получения денег. По оценкам украинских властей, страна потеряла 550 миллиардов в результате разрушений в ходе боевых действий.