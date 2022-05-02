Губернатор сообщил о двух сильных взрывах в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил, что в Белгородской области были слышны два сильных взрыва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сильных взрывах, которые были слышны в регионе. Об этом он написал в Telegram.

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов», — рассказал он. По данным оперштаба, повреждений или разрушений зданий, а также пострадавших в результате произошедшего нет. Губернатор также добавил, что в социальных сетях уже появились кадры о вспышках в небе. «Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», — заключил Гладков.

1 мая в Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны. В результате пострадал один местный житель. Семь домов получили разрушения. Позже возгорание локализовали.