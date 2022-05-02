Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создана «идеальная» мышь для видеоигр

Блогер Камаль Картер создал мышь с автоматическим прицеливанием в видеоиграх

Кадр: Kamal Carter / YouTube

Энтузиаст Камаль Картер модифицировал компьютерную мышь для автоматического прицеливания в играх. Об этом сообщает издание Hackaday.

На основе компьютерной мыши блогер создал устройство, которое способно автоматически прицеливаться и уничтожать цели в видеоиграх. Девайс представляет из себя подвижную платформу, оснащенную колесами с приводом, внутри которой находится мышь. «Идеальный» для видеоигр аксессуар способен обнаруживать цели на экране компьютера, наводить прицел и уничтожать их.

Картер объяснил, что положением площадки — соответственно, и курсора на экране — управляет специальная программа. Написанный специалистом алгоритм анализирует контрастные объекты, наводит на них прицел и совершает выстрел в игре.

По словам журналистов, изобретение энтузиаста теоретически может быть полезно в ряде игр, однако эффективность устройства зависит от степени контраста изображения виртуального противника. Также модифицированная мышь крайне быстро реагирует на цели, что выделяет игрока на фоне остальных геймеров и позволяет оперативно вычислить его с помощью специального ПО для борьбы с читерами.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что Horizon Forbidden West оказалась самой продаваемой игрой в магазинах сети за первый квартал 2022 года. Без учета новых релизов самой популярной игрой за март оказалась Far Cry 6, всего первого квартала — FIFA 22.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Сборную России по футболу исключили из Лиги наций
Нарколог назвал опасные народные средства от похмелья
В Европе сочли оплату за российский газ в рублях нарушением санкций
В РФС прокомментировали отстранение российских сборных и клубов от турниров
В Греции призвали ЕС не ставить под угрозу поставки российского газа в Европу
Дан неутешительный прогноз по пожарной обстановке в России
Объявление на двери подмосковного магазина развеселило россиян
В районе завода «Азовсталь» возобновились выстрелы и разрывы снарядов
Создана «идеальная» мышь для видеоигр
В США заявили о передаче Украине большей части выделенных гаубиц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.