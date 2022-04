Названы самые популярные видеоигры в России

«М.Видео-Эльдорадо»: Horizon Forbidden West стала самой популярной игрой на PS в России

В марте розничные продажи видеоигр в России ускорились втрое. Об этом сообщает издание DTF.

Как сообщили журналистам представители «М.Видео-Эльдорадо», пик по продаже розничных игр в России пришелся на март. Специалисты связывают это с тем, что в это время цифровые магазины на приставках перестали работать частично или полностью. По сравнению с мартом 2021 года интерес к физическим копиям игр вырос на 20 процентов, динамика продаж ускорилась втрое.

Самой продаваемой игрой в магазинах сети за первый квартал оказалась Horizon Forbidden West. Без учета свежих релизов самой популярной игрой за март оказалась Far Cry 6, всего первого квартала — FIFA 22. Также в отчете говорится, что наиболее высокую динамику в продажах за первые три месяца года продемонстрировали игры для PlayStation 5.

В топ-3 самых популярных игр для PlayStation 4 вошли Horizon Forbidden West, FIFA 22 и Cyberpunk 2077. В тройке наиболее востребованных тайтлов на PS5 оказались Horizon Forbidden West, Elden Ring и Mortal Kombat 11: Ultimate. В случае Xbox самыми популярными играми стали Cyberpunk 2077, FIFA 22 и Assassin's Creed Valhalla, Nintendo Switch — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons и Pokemon Legends: Arceus.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» назвали The Last of Us Part II самой популярной игрой в России в 2021 году. Продажи всех игр за прошедший год перевалили за показатель 1,8 миллиона единиц, что оказалось примерно на уровне 2019 года.