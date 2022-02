Названы самые популярные игры для консолей

The Last of Us Part II назвали самой популярной консольной игрой 2021 года в России. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты ссылаются на отчет компании «М.Видео-Эльдорадо». Согласно внутренним данным, чаще всего ретейлер продавал The Last of Us Part II — вышедший в июне 2020 года эксклюзив PlayStation. Продажи всех игр за данный период перевалили за показатель 1,8 миллиона единиц, что оказалось примерно на уровне 2019 года.

65 процентов продаж физических копий пришлись на PlayStation 4, примерно по 20 процентов — на PS5, Xbox, Nintendo Switch. Выяснилось, что The Last of Us Part II лидировала в рейтинге продаж игр для PS4, Spider-Man Miles Morales — для PS5, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — для Nintendo Switch, Cyberpunk 2077 — для Xbox.

«Сдерживающим фактором для развития остается ограниченное предложение консолей последнего поколения, которое пока не способно удовлетворить высокий спрос», — отметил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

Ранее аналитики GfK рассказали, что футбольный симулятор FIFA 22 оказался самым популярным тайтлом в Европе по итогам 2021 года. В топ-3 также вошли эксклюзивные для приставки Nintendo Switch игры — Mario Kart 8 Deluxe и Super Mario 3D World.