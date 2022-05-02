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Еврокомиссия обвинила Россию в нарушении контрактов

ЕК назвала решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением контрактов

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) считает решение компании «Газпром» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением Россией контрактов, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.

По итогам экстренного заседания Совета Евросоюза в Брюсселе она заявила, что все министры «решительно осудили» действия российской компании. Еврокомиссия назвала решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением контрактов, объяснила она. Симсон предупредила, что «любая страна ЕС может стать следующей».

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Политик обвинила Москву в «попытках расколоть» ЕС. При этом она считает, что немедленных рисков снабжения газом Европы пока нет. По ее словам, Болгария и Польша, которые больше не получают газ из России, закачивают «голубое топливо» по другим каналам.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

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Марина Совина
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