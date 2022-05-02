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США разрешили торговать с бывшей немецкой дочерней компанией «Газпрома»

Минфин США разрешил осуществлять сделки с Gazprom Germania до 30 сентября

Фото: Gazprom Germania

Министерство финансов США разрешило осуществлять сделки с Gazprom Germania GmbH — бывшей дочерней компанией российского «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором Gazprom Germania GmbH владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50 процентов или более, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США 30 сентября 2022 года», — говорится в тексте.

Антон Похиляк
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