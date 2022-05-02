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Отказ Венгрии поддержать санкции против российских энергоресурсов объяснили

Политолог Бышок заявил, что у Венгрии нет уверенности, что ЕС найдет для нее газ

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

У властей Венгрии нет уверенности, что если они поддержат санкции Евросоюза против российских энергоресурсов, то ЕС найдет для них дополнительный газ, считает директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. Положение Венгрии в Евросоюзе политолог объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Венгрия и Евросоюз

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия наложит вето на решение Евросоюза об эмбарго российских энергоресурсов. Страна отказалась поддержать санкции против нефти и газа из России. Гуйяш полагает, что Евросоюзу следует осознать негативные последствия ограничений и подумать об экономике блока.

«Если у Венгрии есть понимание, что российские контракты со стороны Москвы будут выполняться, то уверенности, что, если страна подключится к предложению по эмбарго, ЕС откуда-то из закромов ей достанет дополнительный газ — нет. Здесь достаточно прагматичное решение», — считает политолог.

Политическая позиция Венгрии начала формироваться до глобального ухудшения отношений между Россией и ЕС при премьер-министре Викторе Орбане. Уже тогда страна была фрондером внутри Евросоюза, считает Бышок.

Венгрия, которая привыкла быть фрондером, идет вразрез с доминирующим мнением членов Евросоюза

Станислав Бышоккандидат политических наук

Венгрия и Россия

При этом Бышок напомнил, что ранее Венгрия присоединялась к санкциям Евросоюза в отношении России, поэтому говорить о поддержке Москвы со стороны Будапешта не стоит. Венгрия действует исключительно в своих интересах, уверен политолог.

«Это не поддержка России со стороны Венгрии, это поддержка Венгрии самой себя. Страна задействована в совместных энергетических проектах с Россией — контракты на строительство и модернизацию АЭС. Также Венгрия зависима от российских газовых поставок», — заявил он.

Это не какая-то пророссийская или антиукраинская позиция, это рациональная позиция

Станислав Бышоккандидат политических наук

Евросоюз и Россия

Бышок уверен, что Москва в настоящее время не ждет поддержки от европейских государств, хотя ранее и бытовало мнение, что в странах ЕС к власти придут евроскептики и с пониманием отнесутся к России.

«В Москве просто ждут проявления рациональности и калькуляции, связанной с тем, что нет ничего криминального и пророссийского в том, чтобы покупать российский газ за рубли, учитывая что это даже не физические рубли», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть, несмотря на планирующееся эмбарго Евросоюза на энергоресурсы из России. Разрешение на покупку вызвано тем, что страны слишком зависят от российской нефти.

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Алена Шевченко
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