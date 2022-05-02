Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Часть минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Приднестровье

Хвостовую часть минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Приднестровье

Фото: Pixabay

В Тирасполе в одном из мусорных контейнеров обнаружили пакет с хвостовой частью минометной мины. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД Приднестровья.

Как отмечается, необычный предмет нашел сотрудник городского Спецавтохозяйства, который сообщил о находке в милицию. Прибывшие на место правоохранители эвакуировали жильцов располагающихся рядом домов, пока взрывотехники исследовали обнаруженный предмет.

Специалисты установили, что часть мины не представляет опасности, ее было решено изъять. После этого всем эвакуированным местным жителям разрешили вернуться в свои дома.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают личность человека, который мог оставить предмет в мусорном контейнере.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Позже депутат Верховного Совета самопровозглашенной ПМР Андрей Сафонов заявил, что опасность переноса конфликта с территории Украины в Приднестровье отступила и ситуация в регионе нормализовалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Росатом» прокомментировал разрыв контракта на строительство АЭС в Финляндии
В Москве раскрыли схему мошенничества со лжесотрудником Пенсионного фонда
Президент Венгрии выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьера страны
Часть минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Приднестровье
Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл
Apple заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
Премьер Израиля назвал ложью слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера
Режим ЧС объявили в российском регионе из-за пожаров
Бывшая сотрудница «Макдоналдса» назвала самый вредный напиток ресторана
Подсчитаны потери богатейших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.