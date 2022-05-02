Хвостовую часть минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Приднестровье

В Тирасполе в одном из мусорных контейнеров обнаружили пакет с хвостовой частью минометной мины. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД Приднестровья.

Как отмечается, необычный предмет нашел сотрудник городского Спецавтохозяйства, который сообщил о находке в милицию. Прибывшие на место правоохранители эвакуировали жильцов располагающихся рядом домов, пока взрывотехники исследовали обнаруженный предмет.

Специалисты установили, что часть мины не представляет опасности, ее было решено изъять. После этого всем эвакуированным местным жителям разрешили вернуться в свои дома.

В настоящее время сотрудники милиции устанавливают личность человека, который мог оставить предмет в мусорном контейнере.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Позже депутат Верховного Совета самопровозглашенной ПМР Андрей Сафонов заявил, что опасность переноса конфликта с территории Украины в Приднестровье отступила и ситуация в регионе нормализовалась.