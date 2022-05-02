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В Турции пригрозили ответом на «малейшее нападение» на члена НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу пригрозил ответить на нападение на члена НАТО
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что НАТО даст необходимый ответ в случае «малейшего нападения» на кого-нибудь из членов альянса. Об этом он заявил в интервью газете Sabah.

По словам Чавушоглу, Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — предупредил он.

1 мая Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, среди которых есть его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара обязательно изучит это предложение.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы и Киева. Он также отметил, что есть вероятность достижения решения на основе суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Марина Совина
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