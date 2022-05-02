В Китае назвали причины встречи спикера палаты представителей США с Зеленским

GT: визит Пелоси на Украину показал, что США затягивают конфликт для ослабления России

Китайский эксперт по международным отношениям и научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян назвала причину, по которой спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее слова приводит Global Times.

По мнению Лю Сян, этот визит свидетельствует о том, что Соединенные Штаты намереваются затянуть конфликт вокруг Украины для ослабления России. Она вспомнила слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Вашингтон и страны Запада прилагают все усилия, чтобы «спровоцировать киевский режим воевать до последнего украинца».

Поездка Пелоси и рассмотрение Конгрессом выделения беспрецедентной военной помощи в размере 33 миллиардов долларов, которая включает оружие и боеприпасы, может спровоцировать обострение ситуации, уверена эксперт.

«США надеются, что визит Пелоси продемонстрирует продолжительную поддержку США Украине. Вашингтон бросил свои силы на продолжительную эскалацию украинского кризиса с целью ослабить Москву», — заявила Лю Сян.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спикером палаты представителей Конгресса США. Пелоси сообщила, что в Конгрессе начали рассматривать запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.