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Спорт

Российских бадминтонистов выгнали из польских клубов

Польские клубы Экстралиги расторгли контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Польские клубы выгнали российских и белорусских бадминтонистов из Экстралиги. Об этом сообщает ТАСС.

Бадминтонистка сборной России Ольга Морозова, выступавшая за польский клуб UKS Hubal, рассказала, что с ней, а также с Евгенией Косецкой из ABRM Warszawa, Анастасией Семеновой из KU AZS UM Lodz и Натальей Перминовой из UKS Hubal расторгли контракты. Морозова подчеркнула, что отстранения также распространяются на российских спортсменов в Германии и Дании.

Польская Экстралига состоит из 12 команд, за которые играют мужчины и женщины. Финал турнира должен пройти 7 мая.

1 марта Всемирная федерация бадминтона (BWF) отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за событий на Украине. Решение вступило в силу с 8 марта. Спортсмены и судьи из двух стран теперь не имеют права участвовать в мероприятиях под эгидой BWF до дальнейшего уведомления.

Анастасия Борисова
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