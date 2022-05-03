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Полиция возбудила уголовное дело после гибели трех человек в пожаре в Мытищах

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности завели после пожара в Мытищах

Фото: СК РФ

Полиция возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, передает РИА Новости.

«По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ)», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на данный момент на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и допрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что из-за пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах, погибли три человека. Также в результате возгорания 15 человек отравились угарным газом.

Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник в экстренных службах.

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Виктория Кондратьева
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