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Один из крупнейших банков Германии возобновил операции с российскими

Немецкая банковская группа DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank Group рассказала о возобновлении операций с российскими банками полтора месяца назад. В комментарии местным СМИ член ее правления объяснил, что трехнедельный перерыв был связан с действиями российской армии на Украине, передает ТАСС.

По его словам, уже семь недель платежи из России снова проходят, но только при условии, что в них не участвуют компании или лица, попавшие в санкционные списки. Представитель немецкого банка подчеркнул, что по каждому платежу проводится индивидуальная проверка при участии, в том числе, представителей совета директоров.

Ранее стало известно, что в шестой пакет санкций Евросоюза может войти отключение ряда банков России и Белоруссии от межбанковской системы платежей SWIFT. Его обсуждение состоится уже на этой неделе. Также в рассмотрение включат санкции в отношении российских нефти и газа.

До этого сообщалось, что зарубежные банки тщательнее проверяют SWIFT-переводы из России, что осложняет для россиян пересылку денег за границу. Исполнение платежных поручений из-за проверок отправителя и происхождения средств растягивается иногда на несколько недель.

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Платон Щукин
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