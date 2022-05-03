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Медведев оценил отношение Зеленскому к заключению мира

Медведев заявил, что президенту Украины Зеленскому не нужен мирный договор с Россией

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно заключение мирного договора. Его отношение к этому оценил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец», — говорится в публикации.

Медведев уточнил, что после заключения мира Зеленского либо «"повесят на гiлляку" нацисты за сговор с москалями, либо конкуренты сместят его как президента, проигравшего войну».

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Ранее Медведев заявил, что Россия отреагирует на притеснение и унижение своих граждан странами Запада. По его словам, Москва будет укреплять партнерство с дружественными государствами. Отдельное внимание планируется уделять тем, кто хочет переселиться с Украины или из республик Донбасса не как беженцы, а после стабилизации ситуации — для них разработают меры поддержки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации. После этого ряд западных стран выступил против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких санкций и начал оказывать Украине военную помощь.

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Сергей Истомин
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