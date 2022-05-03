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Белый дом призвал Россию снизить накал риторики в отношении ядерной войны

Псаки призвала российские власти снизить накал риторики в отношении ядерной войны
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель президента США Джен Псаки призвала российские власти к снижению накала риторики относительно ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Псаки, комментируя высказывания российских официальных лиц по данному вопросу, отметила, что Белый дом считает риторику Москвы совершенно не конструктивной. Она подчеркнула, что подобные заявления не соответствуют прошлым утверждениям российских властей о невозможности победы в ядерной войне. Пресс-секретарь американского лидера также призвала Москву снизить накал риторики в отношении ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал дискуссию о возможном начале ядерной войны. Разговоры о ней начинают страны Запада, уверен он. Глава МИД России также заявил, что страна неоднократно начинала принятие заявлений о подтверждении обязательств, связанных с ядерным оружием.

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Марина Совина
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