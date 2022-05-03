Психолог назвал способ войти в рабочий режим во время сокращенной недели

Психолог Рощин посоветовал заняться решением давней задачи в рабочие дни между праздниками

Три рабочих дня между первыми и вторыми майскими праздниками не нужно воспринимать как промежуточный этап в череде длинных выходных. Это позволит проще войти в рабочий режим во время сокращенной недели, рассказал в беседе с «Лентой.ру» социальный психолог Алексей Рощин.

Как подготовиться

Лучшим способом восстановить продуктивность психолог назвал своевременную подготовку.

«Лучше всего настроиться в последний день перед выходом на работу. Рассматривать этот день не как последний день отдыха, а как подготовительный перед выходом на работу. Многие привыкли воспринимать эту декаду мая как первую декаду января, но есть большая разница в том, что в мае три рабочих дня в середине выходных. Нужно воспринимать это не как декаду, как четыре-три-четыре, условно», — сказал Алексей Рощин.

Если считать, что четыре дня мы беспробудно отдыхаем, потом как-то перетерпим и продолжим отдыхать, тогда все три рабочих дня выйдут скомканными Алексей Рощин социальный психолог

По мнению специалиста, если не получилось настроиться накануне, стоит начать утро первого рабочего дня в непривычное время.

«Многие постараются опоздать, проспать или прийти позже. На самом деле правильным подходом будет встать в этот день пораньше и прийти на работу пораньше. Возможно, где-то выгадать время и пройти пешком, выделить на это лишние полчаса-час. В итоге этот ранний поход пешком на работу рано утром способствует перестроению на рабочий лад. Возможно, вы хуже выспитесь, но именно так вам легче с утра будет войти в рабочий ритм», — пояснил он.

Старые новые дела

Чтобы три рабочих дня на короткой рабочей неделе не казались вечностью, стоит разнообразить повседневную рутину другими делами, посоветовал Алексей Рощин.

Эти три дня не стоит воспринимать как некую промежуточную стадию, потому что это будет некомфортно для вас самих, эти три дня для вас будут тянуться как семидневная рабочая неделя Алексей Рощин социальный психолог

«Можно на эти три дня наметить себе решение какой-то важной задачи, которую вы откладывали в предыдущие рабочие недели и даже месяцы на потом. За эти три дня вы можете решить надоедливую, висящую над вами задачу. Вы проведете плодотворно эти три дня, у вас будет ощущение удовлетворения, что вы не зря это время потратили», — заключил психолог.

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