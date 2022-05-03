Бывший главный тренер «Спартака» рассказал о причинах неудач в клубе

Бывший главный тренер «Спартака» назвал причиной неудач в клубе отсутствие трансферов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от работы в клубе. Об этом сообщает Marca.

«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришел с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы», — рассказал специалист. Причинами неудачного выступления с красно-белыми в чемпионате России Витория назвал отсутствие трансферов и уход нескольких людей с руководящих постов.

«Непохоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон. Очень жаль, ведь это прекрасная команда с замечательными болельщиками и футболистами», — добавил португалец.

Витория покинул «Спартак» 15 декабря прошлого года, на тот момент команда занимала девятое место в чемпионате России. Контракт со специалистом, заключенный 21 мая 2021-го, был расторгнут по взаимному согласию сторон.