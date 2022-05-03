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Названы сроки рассмотрения нового пакета помощи США Украине

Сенатор Шумер заявил, что работу над новым пакетом помощи Киеву начнут на следующей неделе

Фото: Pixabay

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер назвал сроки рассмотрения нового пакета помощи Киеву на 33 миллиарда долларов. Он заявил, что работа над инициативой начнется на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал C-span.

«Мы обязаны продемонстрировать поддержку, утвердив очередной пакет финансовой помощи Украине в чрезвычайной ситуации», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы преобразовать запрос президента США Джо Байдена о выделении средств в законопроект. Шумер выразил надежду, что договоренности между демократами и республиканцами будут достигнуты «очень скоро», и на следующей неделе Сенат сможет принять пакет помощи в обработку.

Сенатор добавил, что намерен добиваться включения в законопроект положений о конфискации активов попавших под санкции США российских бизнесменов и выделения вырученных средств Украине.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она сообщила, что в Конгрессе начали рассматривать запрос президента США Джо Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардах долларов для помощи Украине. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

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Марина Совина
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