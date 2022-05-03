Украина возвела еще одну стену на границе с Приднестровьем

Украина возвела еще одну стену на ключевом переходе «Кучурган» на границе с Приднестровьем

Украинские военнослужащие возвели еще одну стену из бетонных блоков на ключевом переходе «Кучурган» на границе с Приднестровьем. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, блоки были установлены во вторник утром на мосту через реку Кучурган, которая разделяет Украину и непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР).

При этом, по данным РИА Новости, данное заграждение стало уже вторым на этом участке границы. Первая стена была построена на территории погранпункта пропуска еще 28 февраля, когда по инициативе Киева была закрыта граница с Приднестровьем.

27 апреля МВД ПМР сообщило, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. В ведомстве добавили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта открыли стрельбу. После этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев может осуществить захват Приднестровья, если Молдавия обратится к нему с такой просьбой.

В ответ власти Молдавии сообщили, что исключают какие-либо военные действия для решения приднестровского вопроса.

