В Швейцарии заявили об ухудшении потребительского климата из-за Украины

Исследование SECO: жители Швейцарии начали экономить из-за ситуации на Украине

В Швейцарии, участвующей в санкциях Запада против России, зафиксировали резкое снижение индекса потребительских настроений и ухудшение потребительского климата, об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Государственного секретариата экономики (SECO).

Показатель, отражающий готовность населения делать покупки, в апреле ухудшился на 27 пунктов, это является самым низким уровнем с весны 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Эксперты уточнили, что жители страны «выражают пессимизм особенно по поводу развития экономики в ближайший год» из-за ситуации на Украине «Этот пессимизм, несомненно, в значительной степени способствует нынешней сдержанности потребителей в том, чтобы делать значительные покупки», — заявили эксперты и указали, что швейцарцы стали более экономными.

Индекс потребительских настроений в Швейцарии рассчитывается на основе опросов домовладельцев. Значение выше нуля показывает преобладание оптимизма среди потребителей, а ниже нуля — пессимизма. Показатель позволяет прогнозировать расходы граждан и их экономическую активность.

Ранее Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза (ЕС) против России и заморозила 10 объектов недвижимости, принадлежащие россиянам.