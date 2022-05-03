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Куба выразила надежду на восстановление туристического потока из России

Министр туризма Кубы Гранда заявил, что страна надеется восстановить турпоток из России

Фото: Pixabay

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда выразил надежду на восстановление туристического потока из России, прервавшегося в результате приостановки авиасообщения и напряженной международной обстановки. Его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства заявил, что Россия в дальнейшем может занять 2-3 место по числу посетивших страну отдыхающих. «Российский рынок остается одним из наших наибольших приоритетов», — подчеркнул он.

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Гранда добавил, что в настоящее время власти Кубы сотрудничают с партнерами из РФ для облегчения использования карт российских банков, в том числе ведется работа по внедрению карт платежной системы «Мир».

По словам министра туризма, результаты хотелось бы увидеть уже через неделю или через месяц, но страна вне зависимости от сложностей продолжит упорно работать в этом направлении.

Туризм является одним из основных источников доходов Кубы. По данным кубинского Национального центра статистики и информации, в 2021 году республику посетили 146 тысяч российских туристов. В 2019 году отрасль принесла государству более трех миллиардов долларов.

Ранее, 9 апреля, Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень государств включает Аргентину, Индию, ЮАР и ряд других дружественных стран.

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Марина Совина
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