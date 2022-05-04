Психолог предупредил об опасности романов при расстройстве как у Эмбер Херд

Психолог Долгицкий предупредил об опасности расстройства психики как у актрисы Эмбер Херд

Судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий предупредил об опасностях романа или брака с людьми, срадающими от того же расстройства психики, что и бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд. Свое мнение он изложил в беседе с «Лентой.ру».

По мнению психолога Шеннона Карри, Херд страдает от пограничного и истерического расстройств личности. Долгицкий указывает, что люди с пограничным и истерическим расстройствами излишне эмоциональны, легко возбудимы и плохо себя контролируют. «Совершенно очевидно, что проживание с таким человеком будет доставлять много хлопот как в межличностных отношениях, так и в обществе. Партнер в данном случае может только оказывать содействие для получения таким человеком психологической и психиатрической помощи», — объясняет он.

По словам Долгицкого, люди с подобным расстройством могут не всегда говорить правду. «Такие люди склонны к вранью, лжи и насилию над собой в силу специфики истерического расстройства. Это буквально и есть симптомы данного заболевания», — утверждает он.

При этом, как отмечает эксперт, у людей с такими расстройствами — а значит, и у Эмбер Херд, — есть шанс на здоровую психику. «С точки зрения психоанализа, источником такого расстройства является недостаточно развитое "Я" субъекта. В теории, если подвергнуть такого человека длительным сеансам психоанализа, сопровождающегося медикаментозной психотерапией, а также повышением уровня образования — излечение в принципе возможно», — говорит он.

В результате лечения, считает Долгицкий, человек сможет контролировать свои эмоции, поведение, повысить уровень стрессоустойчивости, а также социальной и профессиональной адаптации. «Проблема лишь в том, что это долго, дорого, и потребует огромных усилий со стороны ближайшего социального окружения», — заключает он.

Эмбер Херд и Джонни Депп судятся в США по делу о клевете: звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск на 50 миллионов долларов против бывшей жены, заявившей о домашнем насилии с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Депп обвиняет Херд в неоднократных нападениях на себя и неадекватном поведении — так, например, он заявляет, что женщина испражнилась в его постель.

Психолог Шеннон Карри, нанятая командой юристов Деппа, изучила материалы суда, несколько раз лично встретилась с актрисой и заключила, что та страдает пограничным и истерическим расстройствами личности.

Ранее психологи заявили, что мысли о суициде снижают уровень стресса. К такому выводу пришли специалисты Вашингтонского университета, их исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.