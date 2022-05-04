Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Флорида Пантерз
6 мая
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Колумбиец из ЦСКА поделился первыми впечатлениями о Москве

Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что обрел в Москве уверенность в завтрашнем дне
Хорхе Карраскаль

Хорхе Карраскаль. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился первыми впечатлениями о Москве. Его цитирует Sport24.

«Москва — прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту», — заявил футболист. Он подчеркнул, что обрел в российской столице стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Карраскаль провел за ЦСКА одиннадцать матчей во всех турнирах. В Российской премьер-лиге он выходил на поле в девяти встречах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Полузащитник перешел в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль выступает в российской команде на правах аренды. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В НАТО отказались соблюдать положения договора с Россией
Беднейшая страна Африки пострадала от ситуации на Украине
В бундестаге призвали вызвать «на ковер» украинского посла за слова о Шольце
Захарова возмутилась «требованиям» доказать позицию России по Холокосту
МВД Киргизии призвало не использовать 9 мая символику спецоперации
В Москве появятся автозаки с кондиционером и туалетом
В российском регионе начали производить французский сыр с плесенью
Испанский футболист получил тюремный срок за изнасилование
Санду заявила о попытках Молдавии предотвратить дестабилизацию в Приднестровье
Диетолог посоветовал отказаться от строгих диет и выбрать «день наслаждения»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.