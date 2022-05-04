Колумбиец из ЦСКА поделился первыми впечатлениями о Москве

Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что обрел в Москве уверенность в завтрашнем дне

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился первыми впечатлениями о Москве. Его цитирует Sport24.

«Москва — прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достает, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту», — заявил футболист. Он подчеркнул, что обрел в российской столице стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Карраскаль провел за ЦСКА одиннадцать матчей во всех турнирах. В Российской премьер-лиге он выходил на поле в девяти встречах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Полузащитник перешел в ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль выступает в российской команде на правах аренды. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/2022.