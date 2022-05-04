Недоеденный во Львове круассан Анджелины Джоли выставили на продажу

Недоеденный Анджелиной Джоли круассан в кафе Львова выставили на продажу за 1 млн гривен

Круассан, который не доела голливудская актриса Анджелина Джоли во время посещения кофейни в украинском Львове, выставили на продажу за миллион гривен (2,3 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Star News.

В данный момент объявление удалено с сайта, однако скриншот лота остался. Согласно описанию, продавец работает уборщиком в заведении два года. «Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», — написано в описании к товару. Также продавец включил опцию торга.

Работники кафе Lviv Croissants, которое посетила голливудская звезда, в соцсетях рассказали, что Джоли заказала круассан «Королевский» с лососем и моцареллой. В меню заведения круассан стоит 85 гривен (195 рублей).

Джоли посетила украинский Львов 30 апреля. Актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома, а также осудила начало боевых действий. Актрису, спешащую в укрытие, сняли на видео.