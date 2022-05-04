Россиянам рекомендовали устраивать «дни наслаждения»

Специалист по питанию Алименко: для похудения не нужно резко ограничивать свой рацион

Специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко рекомендовал худеющим россиянам устраивать «дни наслаждения». Его слова передает радио Sputnik.

Алименко считает, что для похудения не нужно резко ограничивать свой рацион, лучше научиться «откладывать удовольствие» — особенно тем, кто страдает от страха перед едой или накладывает жесткие ограничения. «Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя "день наслаждения": раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее», — пояснил специалист. По его словам, это способствует уменьшению страха перед едой и научит человека себя контролировать.

Алименко отметил, что в такие дни можно позволять себе любую еду: от сладкой газировки до бургеров — если нет ограничений по здоровью от гастроэнтеролога или аллерголога. «По сути, мы учим "откладывать удовольствие", учим человека, который плохо контролирует вес, выдерживать определенные периоды. Например, питаться шесть дней рационально и на седьмой день отдыхать от этого», — пояснил он. К вечеру такого дня всю вредную пищу он рекомендовал выбрасывать.

Ранее диетолог-нутрициолог Ева Шишова рассказала, что избавиться от чувства тяжести и переедания после первомайских шашлыков поможет правильно организованный разгрузочный день. По словам эксперта, переедание во время праздничного застолья может привести к ощущению усталости, плохому сну и нехватке энергии. Восстановить нормальное самочувствие можно, если устроить правильно организованный разгрузочный день.