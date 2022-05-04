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Бортпроводник раскрыл причину подачи пассажирам экономкласса невкусного питания

Evening News: бортпроводник посоветовал брать в самолет приготовленные дома закуски

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший бортпроводник из Англии Джастин Барнс раскрыл в социальных сетях причины подачи невкусной еды в экономклассе самолетов. На его пост обратило внимание британское издание Evening News.

По словам сотрудника, вся еда в самолетах — это готовые блюда, которые разогреваются в большой духовке на борту. «Авиакомпаниям приходится поставлять более тысячи обедов в неделю. Питание экономкласса обычно готовится на огромных фабриках в Европе. Миллионы порций в год стараются производить с наименьшими издержками, затем их замораживают и развозят по всему миру», — пояснил он. При этом еда для бизнес-класса готовится на кухнях аэропортов и затем охлаждается, что позволяет сохранить вкус и свежесть продуктов.

В связи с этим Барнс посоветовал пассажирам экономкласса брать в ручную кладь несколько закусок и напитков, приготовленных дома. Таким образом, если питание на борту окажется невкусным, путешественник не останется голодным.

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Бортпроводник также рассказал, что иногда голодные пассажиры требуют от членов экипажа невозможного. Например, некоторые заказывают блюда, которых даже нет в меню, а один из туристов однажды попросил, чтобы сотрудники авиакомпании отдали ему свой обед.

Ранее в апреле стюардесса, работающая на рейсах частных самолетов, рассказала о самых необычных просьбах клиентов-миллионеров на борту. Так, однажды VIP-клиенты, летевшие на похороны, потребовали принести им игристого вина. Другой необычный случай произошел во время перелета из США — пассажир прошел на борт с одной девушкой, а после дозаправки в Европе вернулся уже с другой спутницей.

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Татьяна Карпова
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