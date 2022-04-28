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Стюардесса частных самолетов раскрыла самые странные желания богатых клиентов

Стюардесса джета назвала странной просьбу VIP-клиентов, летевших на похороны, налить вино

Фото: Pixabay

Бортпроводница, работающая на рейсах частных самолетов, рассказала о самых необычных просьбах клиентов-миллионеров на борту. Ее слова приводит британская газета Express.

Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, объяснила, что большинство ее пассажиров — очень богатые британцы и американцы, которые арендуют бизнес-джет, чтобы насладиться гламурным отдыхом или провести время с друзьями и семьей. Девушка также уточнила, что в основном на ее рейсах находятся политики, бизнесмены, знаменитости и другие известные личности, однако не решилась назвать конкретных имен.

По словам бортпроводницы, влиятельные люди часто просят о странных услугах во время полета — например, однажды VIP-клиенты, летевшие на похороны, потребовали принести им игристого вина. У стюардессы не было с собой подходящего напитка, поскольку перед рейсом она предположила, что люди не захотят пить шампанское в такой ситуации.

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Другой необычный случай произошел во время перелета из США — пассажир прошел на борт с одной девушкой, а после дозаправки в Европе вернулся уже с другой спутницей. «Это была очень неловкая ситуация, но хорошо, что пилот успел предупредить меня и я вела себя спокойно», — призналась женщина.

В заключение бортпроводница отметила, что зачастую ей везет с клиентами — они вежливые, адекватные и оставляют щедрое денежное вознаграждение. «Мои самые высокие чаевые составили 1500 евро (120 тысяч рублей) за поездку, которая длилась пять дней», — поделилась девушка.

Ранее в апреле еще одна стюардесса раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Например, девушка призвала туристов не тратить деньги на еду и бутилированную воду в аэровокзалах. Помимо этого, бортпроводница призналась, что никогда не покупает валюту в аэропортах и не тратит деньги на покупки в магазинах duty free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.

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Татьяна Карпова
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