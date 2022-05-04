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Чехия назвала условие для поддержки введения эмбарго на импорт нефти из России

Чехия поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть при переходном периоде в два-три года

Фото: David Thielen / Unsplash

Чехия поддержит введение Европейским союзом эмбарго на российскую нефть в случае предоставления ей переходного периода в два-три года. Такое условие назвал премьер-министр страны Петр Фиала, передает ТАСС.

По его словам, республика за этот период сможет реализовать работу по увеличению мощностей нефтепроводов, чтобы нефть поступала в страну из альтернативных источников.

Ранее постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось прийти к согласию по данному вопросу.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году ЕС собирается запретить поставки нефтепродуктов.

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Виктория Кондратьева
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