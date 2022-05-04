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Назван важный критерий для поиска подходящих для жизни экзопланет

В SwRI назвали молодые экзопланеты подходящими для поиска похожего на Землю климата

Фото: Globallookpress.com

Американские ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) назвали важный критерий для поиска подходящих для жизни планет за пределами Солнечной системы, где климат похож на земной. По их мнению, следует обратить внимание на молодые и скалистые экзопланеты. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Более ранние работы изучали в основном планеты, которые были расположены на достаточном расстоянии от звезды, чтобы там было не слишком жарко, а также не слишком холодно для существования жидкой воды на поверхности. Однако даже в этой зоне планеты могут иметь неподходящий для жизни климат, который необходим для поддержания углеродного цикла. Источником этой энергии является распад радиоактивных изотопов урана, тория и калия. Для поддержания конвекции мантии скалистой экзопланеты необходима поверхностная вулканическая дегазация, которая помогает формировать теплый климат на поверхности.

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Согласно новым подсчетам ученых, учитывающих вулканическую активность, наиболее подходящий диапазон возраста экзопланет начинается от двух миллиардов лет для тел с массой Земли до пяти-шести миллиардов для более крупных объектов.

В апреле 2022 года австралийские астрономы из Университета Южного Квинсленда зафиксировали новую экзопланету HD 83443 b, вращающуюся вокруг звезды HD 83443. Планета располагается всего в 133 световых годах от Земли и обладает массой в 1,5 большей, чем у Юпитера.

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Елена Апазиди
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