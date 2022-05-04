Назван важный критерий для поиска подходящих для жизни экзопланет

В SwRI назвали молодые экзопланеты подходящими для поиска похожего на Землю климата

Американские ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) назвали важный критерий для поиска подходящих для жизни планет за пределами Солнечной системы, где климат похож на земной. По их мнению, следует обратить внимание на молодые и скалистые экзопланеты. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Более ранние работы изучали в основном планеты, которые были расположены на достаточном расстоянии от звезды, чтобы там было не слишком жарко, а также не слишком холодно для существования жидкой воды на поверхности. Однако даже в этой зоне планеты могут иметь неподходящий для жизни климат, который необходим для поддержания углеродного цикла. Источником этой энергии является распад радиоактивных изотопов урана, тория и калия. Для поддержания конвекции мантии скалистой экзопланеты необходима поверхностная вулканическая дегазация, которая помогает формировать теплый климат на поверхности.

Согласно новым подсчетам ученых, учитывающих вулканическую активность, наиболее подходящий диапазон возраста экзопланет начинается от двух миллиардов лет для тел с массой Земли до пяти-шести миллиардов для более крупных объектов.

В апреле 2022 года австралийские астрономы из Университета Южного Квинсленда зафиксировали новую экзопланету HD 83443 b, вращающуюся вокруг звезды HD 83443. Планета располагается всего в 133 световых годах от Земли и обладает массой в 1,5 большей, чем у Юпитера.

