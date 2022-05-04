Американский техногигант решил продать бизнес в России

Американская корпорация Emerson решила продать дочернее предприятие «Метран» в Челябинске

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric решила продать свой бизнес в России. Об этом она заявила в финансовой отчетности, опубликованной 4 апреля. Техногигант владеет дочерним предприятием «Метран» (Metran) в Челябинске.

«Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании», — цитирует пресс-служба главу компании Лала Карсанбхая. Компания также пообещала поддержать своих российских сотрудников в процессе передачи активов.

Emerson — транснациональная корпорация c головным офисом в Фергюсоне, штат Миссури, входящая в список 500 крупнейших компаний мира. Она совмещает технологии и инжиниринг в ряде отраслей промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Две основные бизнес-платформы компании — «Промышленная автоматизация» и «Решения для жилых зданий и коммерческих объектов».

В апреле американский автоконцерн General Motors заявил о намерении окончательно уйти с российского рынка. Компания прекратила поставки дилерам и запланировала уволить сотрудников российского офиса. GM стала первым иностранным автопроизводителем, который окончательно уйдет из России после 24 февраля.