Европейских чиновников научат медитировать ради спасения планеты

Чиновники Евросоюза будут учиться медитировать, чтобы решить проблему изменения климата

Некоторые чиновники Европейского союза будут учиться медитировать в бельгийском Брюсселе. Курсы должны помочь им принимать правильные решение ради спасения планеты от климатического кризиса, сообщает The Guardian.

Часть чиновников, которые занимаются климатическими проблемами, стали участниками курса «Внутренняя зеленая сделка». В рамках занятий они прогуливаются по лесу недалеко от Брюсселя, а также осваивают медитации — сеансы должны научить участников ощущать сочувствие к природе.

В число первых участников вошли 80 человек. По словам модератора курса, чиновники во время занятий испытывали сильные эмоции, включая печаль, разочарование, вину, безнадежность. Им помогли понять, как регулировать эмоции и осознавать свою роль в решении климатического вопроса.

Подобная практика внедрена среди членов парламента Великобритании. «Осознанность — это создание пространства для ощущения связей, которые могут вдохновить на действия. Достижение более глубокого сочувствия людей к миру — это способ генерировать дополнительную энергию, мотивацию и веру в то, что изменения возможны», — отметила британский политик Кэролайн Лукас.

Ранее проблему изменения климата назвали главной причиной для беспокойства британских детей. Подобное мнение высказали 50 процентов респондентов, которые приняли участие в исследовании агентства Public First. Глобальное потепление оказалось для школьников более серьезным вопросом, чем преступность и насилие.