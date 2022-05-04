Врач развеяла пять основных мифов о целлюлите и призвала не лечить его

Врач Ольга Малиновская: целлюлит не зависит от возраста или наличия лишнего веса

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская развеяла пять основных мифов о целлюлите. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что наличие «апельсиновой корки» не зависит от возраста, лишнего веса или употребления быстрых углеводов, а также призвала не лечить ее.

Миф первый: целлюлит бывает только у полных людей

По словам Малиновской, наличие лишнего веса и «апельсиновая корка» никак не связаны между собой. Целлюлит, говорит она, может появиться у людей любого телосложения — как у стройных и подтянутых, так и у тех, кто обходит спортзалы стороной. Однако у людей с избыточным весом целлюлит часто бывает более заметным.

Миф второй: чем старше человек, тем выше вероятность целлюлита

Зависимость между возрастом и шансами на появление целлюлита, как утверждает врач, выявить не удалось. Поэтому, продолжает она, косметический дефект может проявиться и у подростков, и у молодых, и у пожилых людей.

Миф третий: от целлюлита спасет массаж

Малиновская отмечает: желание некоторых людей избавиться от «корки» вполне объяснимо. После курса специального массажа кожа действительно заметно разглаживается, но навсегда избавиться от целлюлита это не поможет, говорит она. Как только процедура завершится, проявления целлюлита могут снова вернуться, подытожила врач.

Миф четвертый: чтобы убрать целлюлит, надо просто изменить питание

Никогда не поздно начать питаться правильно, отмечает врач. Однако она добавляет, что отказ от быстрых углеводов и сладостей в кратчайшие сроки не сделают кожу гладкой. Можно лишь улучшить внешний вид и снизить вес, но полностью целлюлит все равно не исчезнет, объясняет Малиновская.

Та самая «апельсиновая корка», которая появляется на ягодицах и бедрах, совершенно нормальное явление для женщин. Можно сделать целлюлит менее заметным, но это скорее эстетический момент, а не вопрос, касающийся здоровья. Целлюлит — это не болезнь, а вариант нормы, а потому «лечить» его точно не нужно Ольга Малиновская косметолог, руководитель сети салонов красоты

Миф пятый: чтобы избежать целлюлита, надо пить меньше жидкости

Малиновская заметила, что многие ее клиентки считают, что разгладить «апельсиновую корку» можно, если пить меньше жидкости. Это, по ее словам, неверно, так как организму нужна жидкость (лучше всего — обычная вода), чтобы все процессы в нем протекали нормально, поэтому ограничение потребления жидкости, скорее, усугубит проблему.

«Несмотря на то, что единого способа борьбы с целлюлитом нет, как нет и необходимости лечить это состояние, существуют способы сделать апельсиновую корку менее заметной. Среди них — изменение питания, поддержание водного режима и физической активности, а также внимательное отношение к собственному здоровью», — заключила Малиновская.

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