Быстрое замещение европейского рынка для российской нефти сочли невозможным

Экономист Баженов счел невозможным быстрое замещение европейского рынка нефти для России

Полное замещение европейского рынка нефти в среднесрочной перспективе является невозможным для России, поскольку это требует соответствующей инфраструктуры и спроса со стороны альтернативных потребителей, заявил «Ленте.ру» экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он отметил, что уже сейчас очевидно, что даже Китай будет расширять закупки только за счет дисконта, который и так является существенным.

Шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом дискуссии.

Азия и дисконты

«Заместить европейский рынок будет крайне сложно, — уверен Баженов. — Уже сейчас мы наблюдаем снижение добычи нефти в России, и в перспективе она будет только падать. Различного рода трудноизвлекаемые запасы в ближайшее время точно разрабатываться не будут».

Фактически единственным перспективным рынком сбыта экономист считает Азию, но регион уже и так закупает в России существенные объемы. Очевидно, по его мнению, и то, что дальнейшее расширение Китай будет осуществлять только за счет предоставления еще больших дисконтов.

Дисконт для Китая уже и так составляет 35 долларов за баррель, и его придется только увеличивать. Кроме того, расширять нужно будет и поставочную инфраструктуру, понятно, что сделать это довольно непросто. Григорий Баженов экономист

«Возможно, в ход пойдут каналы реэкспорта, когда, допустим, отгружать нефть мы будем в Турции, а дальше она уже пойдет на мировые рынки как нероссийская. Такая возможность, действительно, есть, она будет использоваться, но с ее помощью компенсировать утраченные объемы можно будет только частично. В любом случае стоит ожидать существенного снижения объемов поставок и добычи», — убежден аналитик.

Баженов заключил, что не считает возможные способы замещения европейского рынка достаточно результативными, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Для полноценного замещения нужна инфраструктура. А она полностью разрабатывалась под поставки на европейские рынки. Причем, там же действительно было выгодно продавать: в Европе очень конкурентный рынок с точки зрения покупателя, на каждой поставке можно было заработать немного больше. В Азии правила совершенно другие. Григорий Баженов экономист

Налог на газ

Похожая судьба, допускает экономист, может ждать и российский газ. Несмотря на то, что о полном эмбарго речь пока не идет, ЕС может ввести значительные налоги на поставки.

«Думаю, эмбарго на российский газ пока останется только в качестве некоего вектора: в течение, может, пяти лет Европа от него откажется, но не сейчас. Пока что речь может идти только о введении налога. Или, например, для стран, которые крайне зависимы от российского газа, могут согласовать какой-то свой индивидуальный налоговый вариант, сохранив при этом поставки. Но все это, конечно, гадание на кофейной гуще. Заместить полностью все объемы на мировом рынке сложно», — заметил Баженов.

Многие политики и предприниматели в Европе заявляют, что отказ от импорта российских нефти и газа может привести к негативным последствиям. Так, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что отказ Германии от поставок энергоресурсов из России может спровоцировать рост цен на топливо. По словам политика, отказ от импорта угля и нефти из России уже возможен, но данное решение окажет свое воздействие на стоимость топлива в стране.