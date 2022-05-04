Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Невролог назвала причины боли в шее после сна

Невролог Вешникова заявила, что боль в шее после сна может вызвать работа за компьютером

Фото: Keenan Constance / Unsplash

Врач-невролог Светлана Вешникова объяснила, в каких случаях после сна может болеть шея. По ее словам, которые передает издание РИАМО, неприятные ощущения могут быть вызваны нарушением кровоснабжения в шейном отделе позвоночника.

Частыми причинами утренних болей в шее Вешнякова назвала стресс и долгую работу за компьютером. В обоих случаях мышцы сильно напрягаются и спазмируются, из-за чего ухудшается кровоток. «Человек сидел, стрессовал, лег на подушку бог знает какую и наутро получает весь арсенал пережитого за прошлый день», — заявила она.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Неприятные ощущения в шее может вызывать и нарушение гигиены сна. Невролог рекомендовала серьезно подходить к выбору подушки и матраса, чтобы во время сна голова и шея находились в анатомически правильном положении, иначе в шейном отделе позвоночника могут возникнуть застойные явления, а в запущенных случаях сон в неудобной позе может привести даже к защемлению нерва.

Также, по словам Вешниковой, с возрастом в организме появляются дегенеративно-дистрофические нарушения, из-за которых в тканях снижается местное кровоснабжение. Шея может болеть по утрам и по этой причине. Невролог напомнила, что иногда причинами боли в шее становятся серьезные генетические заболевания. Она рекомендовала обязательно проконсультироваться с врачом при частом возникновении этой проблемы.

Ранее невролог Александр Комаров назвал виды головной боли, которые требуют срочного обращения к врачу, так как свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Особо внимательно, по его словам, надо относиться к пульсирующим головным болям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» обнаружил реверс в оставшуюся без газа из России Польшу
Замначальника УМВД Набережных Челнов погиб в ДТП
Глава ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
Названы лучшие для жизни города Подмосковья
Невролог назвала причины боли в шее после сна
Влияние COVID-19 на мозг сравнили со старением на 20 лет
Курс доллара опустился ниже 68 рублей
Личная медсестра Эмбер Херд рассказала о наркотической зависимости актрисы
Премьер-министр Японии отреагировал на запрет на въезд в Россию
Олимпийский комитет США озадачили слова Путина о Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.