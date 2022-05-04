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Захарова призвала не ориентироваться на заявления Украины о ходе переговоров

Представитель МИД Захарова призвала не слушать заявления Украины о переговорах с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Не стоит ориентироваться на заявления Украины о ходе переговоров с Россией, поскольку та «просит одно, а потом от этого отказывается». С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

«Слушать их и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Есть, безусловно, переговорный трек, который был организован по просьбе украинской стороны. Но мы это знаем: сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — возмутилась Захарова, подчеркнув, что это «классическое поведение» Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее и вовсе усомнился в успехе мирных переговоров с Россией, отметив, что прорыва в этом процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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