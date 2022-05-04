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Названо безопасное количество пива в праздники

Пивной историк и блогер Павел Егоров посоветовал выпивать не больше трех бутылок пива

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пивной историк и блогер Павел Егоров рассказал, стоит ли смешивать разные сорта пива, и назвал количество напитка, безопасное для употребления в праздники. Свои рекомендации специалист дал в интервью «Ленте.ру».

По мнению Егорова, смешивать разные сорта пива за праздничным столом на природе можно, но не стоит этим увлекаться. Он считает, что светлое пиво лучше пить в начале застолья вместе, например, с шашлыком, салатами и другими основными блюдами. Темное пиво, по мнению Егорова, больше подходит для десерта.

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Специалист считает, что следует ограничиться тремя полулитровыми бутылками. «Считается, что бутылка пива — это даже полезно. Две бутылки — нейтрально, а вот три уже могут нанести небольшой вред здоровью. Я считаю, что больше трех бутылок в праздники выпивать не стоит», — посоветовал Егоров.

Ранее председатель Вятского пивного клуба Дмитрий Жезлов рассказал, чем современное российское пиво отличается от советского. По его мнению, современные технологии и сырье позволяют производить намного более качественный и вкусный напиток.

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Никита Савин
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