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Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела санкции против 75 депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР

Фото: Steven Saphore / Reuters

Австралия ввела санкции в отношении 75 депутатов Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению австралийского МВД, под ограничительные меры австралийского правительства также попали 20 министров Донецкой Народной Республики и 12 ключевых министров Луганской Народной Республики. Помимо этого, санкции были введены против российского журналиста Владимира Соловьева.

22 апреля также сообщалось, что Канберра ввела новые санкции против Москвы. Тогда под санкции австралийских властей попали 147 российских граждан, включая главу МИД России Сергея Лаврова.

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Марина Совина
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